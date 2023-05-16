السعودية.. إحباط محاولة تهريب مليون حبة من الكبتاغون

2023/05/16 | 03:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت (1.3) مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية "في ألواح خشبية".

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