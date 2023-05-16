2023/05/16 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، أنه تم القبض على روبرت شونوف، الذي تم تحديده على أنه موظف سابق في السفارة الأميركية بروسيا، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ووُجهت إليه تهمة التآمر، نقلا عن وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، في تصريحات للصحفيين، الاثنين إنه اطلع على التقرير لكن "ليس لدي أي شيء آخر أقدمه في الوقت الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن احتجاز موظف سابق في السفارة الأميركية بموسكو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن احتجاز موظف سابق في السفارة الأميركية بموسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).