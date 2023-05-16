علاء مبارك يشيد برفض مصطفى محمد المشاركة في حملة لدعم المثلية:

2023/05/16 | 04:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، باللاعب المصري في نادي نانت الفرنسي، مصطفى محمد، الذي رفض المشاركة في مواجهة تولوز، ضمن منافسات الجولة الـ35 في الدوري الفرنسي، التي تضمنت حملة لدعم المثليين.

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