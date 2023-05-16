دعوى ضد رودي جولياني المحامي السابق لترامب بتهمة

2023/05/16 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت امرأة دعوى بالحق المدني ضد، رودي جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق والمحامي السابق، لدونالد ترامب، تتهمه فيها بالتحرش بها مراراً والاعتداء عليها جنسياً أثناء عمله لحساب الرئيس السابق، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي دعواها المكونة في 70 صفحة، تقول المدعية، نويل دانفي، إنها خلال عملها لدى المحامي السابق لترامب في الفترة الممتدّة، بين يناير 2019 ويناير 2021، تعرضت من جانب رب عملها إلى سيل من التعليقات غير اللائقة و"الطلبات الجنسية".

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