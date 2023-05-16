أمريكا: سنواصل العمل مع أي حكومة يختارها الشعب التركي

2023/05/16 | 05:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، أنها "تواصل مراقبة العملية الانتخابية الجارية في تركيا عن كثب"، وأضافت أنها "ستواصل العمل مع أي حكومة يختارها الشعب التركي".

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