السعودية تعلن إحباط كمية كبيرة من الكبتاغون وتوثق الواقعة بمقطع فيديو

2023/05/16 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية المختصة، عن إحباط محاولة تهريب (1,395,930) حبة من مادة الكبتاغون المخدرة عقب محاولة إدخالها إلى البلاد داخل شحنة من الألواح الخشبية.

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