"النساء ليس لهن أعضاء ذكورية".. وزيرة بريطانية تثير الجدل بشأن حقوق المتحولين جنسيا

2023/05/16 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، الكثير من الجدل بعد أدلت بتصريحات بشأن حقوق المتحولين جنسيا خلال مؤتمر لحزب المحافظين، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت".

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