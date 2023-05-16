ساويرس يوجه ردا جديدا على عمرو أديب: الإنسان لازم يحس بالناس اللي حواليه حتى لو مستفيد

2023/05/16 | 08:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، ردا جديدا على الإعلامي عمرو أديب، بعد انتقاده لبعض رجل الأعمال الذين استفادوا اقتصاديا من مصر لكنهم غير سعداء، مشيرا إلى أن الإنسان يجب أن يشعر بمن حوله.

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