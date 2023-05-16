القضاء يصدر أحكاماً مختلفة بحق مدانين بجرائم اغتصاب الاطفال

2023/05/16 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أصدرت محاكم جنايات البصرة والرصافة وصلاح الدين، اليوم الثلاثاء، أحكاما مختلفة بحق مدانين بجرائم تتعلق باغتصاب أطفال.

وأوضح المركز الاعلامي التابع لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "محكمة جنايات البصرة اصدرت حكما بالاعدام يوم الاثنين الموافق 15/ 5/ 2023 بحق مجرم عن جريمة استدراج طفلة قاصرة واغتصابها ومن ثم قتلها والقاء جثتها في النفايات والتي وقعت بتاريخ 12/ 4/ 2023"، لافتا الى ان "الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ و ج من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف البيان، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالاعدام بحق احد المجرمين لقيامه بخطف واغتصاب طفلتين في بغداد"، مبينا أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة 393 / 1 / 2 – أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".





وبين، أن "محكمة جنايات صلاح الدين اصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم عن جريمة اغتصاب طفل"، لافتا الى أن "الحكم يأتي استنادا لاحكام المادة 396 / 2 من قانون العقوبات".

وشهدت الاونة الاخيرة كثر الجرائم التي تخص اختطاف واغتصاب الاطفال ومن ثم قتلهم، خصوصا في بغداد والبصرة وصلاح الدين.

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