العراق بصدد إبرام الاتفاقية الرابعة مع

2023/05/16 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

رجَّحت وزارة النفط إبرام الاتفاقيَّة الرابعة ضمن عقودها مع مجموعة (توتال إنرجي) الفرنسيَّة العملاقة خلال الأيام القليلة المقبلة، والهادفة إلى استثمار نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية الواقعة ضمن شمال محافظة البصرة وغربها.

وقال وزير النفط حيان عبد الغني في حديث للصحيفة الرسمية، إن "الاتفاقية المرجَّح إبرامها مع (توتال) تندرج ضمن الاتفاقية التي أعلن العراق وفرنسا عن توقيعها بباريس في 27 من شهر كانون الثاني العام 2023 برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين".

ورجح عبد الغني، "توقيع عقد آخر ضمن الاتفاقية خلال الأيام القليلة المقبلة والتي وصفها بغير المؤثرة في دخول (توتال) بالتزاماتها لتنفيذ العقود الثلاثة"، مبيناً أنَّ "مفاوضات وزارته مستمرة معها للتوصل إلى صيغة تُرضي مصالح الطرفين".

ويشمل الاتفاق مع شركة (توتال) تنفيذ أربعة مشاريع "عملاقة" تمثل الحاجة الفعلية للتنمية في البلاد، الأول وهو الأهم، يتمثل بجمع وتكرير الغاز في جميع الحقول خارج اتفاقية غاز البصرة وهي حقول أرطاوي وغرب القرنة الثاني ومجنون والطوبة واللحيس والتي تحرق كميات كبيرة فيها من الغاز.

وكشف عبد الغني عن "الاتفاق مع (توتال) على إنشاء مجموعة منشآت في هذه الحقول مع تشييد مجمع غاز مركزي في أرطاوي، بهدف استثمار كامل كميات الغاز المصاحب"، عاداً المشروع "أهمَّ المشاريع التنموية التي ستشهدها البلاد خلال العام الحالي والأعوام المقبلة".

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