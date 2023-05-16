خطط أميركية ترفع أسعار النفط عالمياً

2023/05/16 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفع النفط لليوم الثاني في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، إذ تلقت الأسعار دعما من خطط الولايات المتحدة لشراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بينما تندلع حرائق غابات في كندا مما زاد من مخاوف الإمدادات.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية الاثنين إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في أغسطس، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 مايو.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 75.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0250 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.49 دولار للبرميل بارتفاع 37 سنتا أو 0.52 بالمئة، بحسب بيانات "رويترز".

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