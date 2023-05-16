ذادت عنها بشجاعة.. شاهد كيف حمت أنثى العقاب هذه بيضها من عاصفة بَرَد

2023/05/16 | 09:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت أنثى العقاب هذه شجاعة في حماية بيضها أثناء عاصفة بَرَد، ورغم أنها قُذِفت بحبات بحجم البازلاء إلا أنها لم تترك العش أبدًا.

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