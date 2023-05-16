لأول مرة منذ عقود.. حزب الشعب يقتحم معقل أردوغان

2023/05/16 | 09:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيتم إجراؤها يوم 28 مايو.

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