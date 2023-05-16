مراكز CDC الأمريكية تحدد أولى حالات الإصابة بالسعفة الشديدة المقاومة للأدوية!

2023/05/16 | 09:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت دراسة حالة نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن 2 من حالات السعفة الشديدة حُددتا في عيادة بمدينة نيويورك الأمريكية، فشلتا في الاستجابة للعلاج المضاد للفطريات.ومن غير المحتمل أن تكون الحالتان مرتبطين ارتباطا مباشرا – حيث أصيب أحد الشخصين بالعدوى في الولايات المتحدة في صيف عام 2021 والآخر في بنغلادش […]

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