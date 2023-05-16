2023/05/16 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار الذهب عالميا بالدولار في البورصات العالمية صباح اليوم الثلاثاء مقارنة بأمس الاثنين.وبلغ سعر أونصة الذهب عالميًا 2018 دولارًا للبيع، و2016 دولارًا للشراء.وكانت أسعار الذهب ارتفعت، أمس الاثنين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع اسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية المركز الخبري الوطني.

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