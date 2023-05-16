2023/05/16 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني غادر وفد منتخب الشباب العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، من مطار العاصمة بغداد، متوجهاً إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس؛ للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب.وذكر اعلام اتحاد الكرة في بيان تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليوث الرافدين يغادرون الى الأرجنتين للمشاركة بكأس العالم المركز الخبري الوطني.

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