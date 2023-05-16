"أكوام من الدولارات".. التحقيق في مزاعم "فساد واسع" في المحكمة العليا لأوكرانيا

2023/05/16 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محققون أوكرانيون عن تسجيل "فساد واسع النطاق" في المحكمة العليا الوطنية، معلنين عن فتح تحقيقات حول حصول بعض القضاة على "مكاسب غير مشروعة"، حسبما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية.

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