خلال زيارته لمستشفى المجتبى :ممثل السيستاني يتفقد مرضى اجريت لهم عمليات زراعة نخاع العظم(فيديو)

2023/05/16 | 09:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل المرجعية الدينية العليا

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

مستشفى المجتبى لامراض الدم وزراعة

نخاع العظم التابع لهيئة الصحة

والتعليم الجامعي في العتبة الحسينية

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