لا للحرب.. شابة سوانية توثق معاناتها مع الحرب على باب المنزل

2023/05/16 | 09:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشابة أنها تركت البيت بعد تكرار الاعتداءات من قبل المسلحين على المنزل.

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