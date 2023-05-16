2023/05/16 | 10:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VDu5twVhUmw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون الضمان يضمن راتب تقاعدي لا يقل عن 500 الف للعامل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قانون الضمان يضمن راتب تقاعدي لا يقل عن 500 الف للعامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).