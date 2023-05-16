أنصار برشلونة يحتفلون بتتويج فريقهم باللقب

2023/05/16 | 10:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة (أ ف ب) – نزل أنصار برشلونة إلى الشوارع الإثنين، للاحتفال بتتويج ناديهم بطلا للدوري الاسباني في كرة القدم في فئتي الرجال والسيدات.وتغلبت كتيبة المدرب تشافي هرنانديس على إسبانيول الأحد 4-2 لتحصد لقب الدوري المحلي للمرة السابعة والعشرين في تاريخه والأول منذ 2019، بينما توج فريق السيدات ببطولة الدوري للمرة الرابعة تواليا […]

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