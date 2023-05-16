طقس العراق.. ارتفاع بالحرارة وفرص لتساقط الامطار بدءاً من الخميس

2023/05/16 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع بدرجات الحرارة وفرصة لتساقط الامطار اعتباراً من الخميس المقبل.





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