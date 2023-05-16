قائد الشرطة الاتحادية يتفقد جرحى اشتباكات

2023/05/16 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تفقد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري ورئيس اركان القيادة، اليوم الثلاثاء، جرحى الفوج الثاني في مستشفى الشيخ زايد.

وذكر بيان لوزارة لداخلية تلقته (بغداد اليوم) أن " قائد قوات الشرطة ورئيس اركان القيادة تفقدا جريحا الفوج الثاني لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية، الراقدين في مستشفى الشيخ زايد، للاطمئنان على حالتهما الصحية ومتابعة توفير الرعاية والخدمات العلاجية لهما".

وفي وقت سابق افاد مراسل (بغداد اليوم)، بوقوع اشتباكات اسفرت عن اصابة اثنين من منتسبين الشرطة الاتحادية وحالتهم خطرة جدا ضمن منطقة البوعيثة في الدورة جنوبي بغداد.

وأضاف، أنه "حسب المعلومات الواردة ان الاشتباكات حصلت نتيجة رفض "كتائب حزب الله" تجريف الاراضي الزراعية وحسب ادعائهم انها تابعة لهم".

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