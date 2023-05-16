2023/05/16 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية مشتركة لتأمين مناطق شمال بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي وبالتنسيق مع القوات الأمنية ينطلقان بعملية أمنية واسعة في مناطق غرب الطارمية".

وأضاف البيان، أن "العملية تهدف الى البحث عن المطلوبين وبقايا عناصر داعش الارهابي بهدف تأمين شمال العاصمة بغداد".

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