منتخب الشباب يطير إلى الأرجنتين للمشاركة في المونديال

2023/05/16 | 10:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر وفد منتخبنا الشبابي لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً.

ومن المؤمل أن يصل منتخبنا إلى بوينس آيرس عند الساعة 10:30 من مساء يوم غد حيث تفصله عن المباراة الاولى 5 أيام كما وضع الجهاز الفني خطة لإزالة إرهاق السفر الطويل والدخول سريعاً في الاجواء المونديالية.

وستنطلق مباريات كأس العالم في 20 من الشهر الحالي، حيث سيلعب منتخبنا أولى مبارياته في المونديال امام منتخب الاورواغوي في 22 من هذا الشهر من ثم سيلاقي نظيره التونسي في الخامس والعشرين منه، على ان يختتم مباريات مجموعته الرابعة بلقاء المنتخب الإنكليزي يوم 28.

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