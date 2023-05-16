القضاء: الحكم بالاعدام والسجن (15) سنة بحق مجرمين اغتصبوا اطفال

2023/05/16 | 10:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت محاكم جنايات البصرة والرصافة وصلاح الدين، أحكاما مختلفة بحق مجرمين عن جرائم تتعلق باغتصاب اطفال.

وأوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى أن “محكمة جنايات البصرة اصدرت حكما بالاعدام يوم الاثنين الموافق 15/ 5/ 2023 بحق مجرم عن جريمة استدراج طفلة قاصرة واغتصابها ومن ثم قتلها والقاء جثتها في النفايات والتي وقعت بتاريخ 12/ 4/ 2023″، لافتا إلى أن “الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ و ج من قانون العقوبات العراقي”.

وأضاف البيان، أن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالاعدام بحق احد المجرمين لقيامه بخطف واغتصاب طفلتين في بغداد”، مبينا أن “الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة 393 / 1 / 2 – أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.

وتابع أن “محكمة جنايات صلاح الدين اصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم عن جريمة اغتصاب طفل”، مشيرا الى أن “الحكم يأتي استنادا لاحكام المادة 396 / 2 من قانون العقوبات”.

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