2023/05/16 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب النائب رعد الدهلكي عن محافظة ديالى القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني بتغيير قائد عمليات ديالى ، لاخفاقه في ادارة الملف الامني والاستخباري في محافظة ديالى. ⁦ ⁩ ⁦‎⁩وقال الدهلكي في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يطالب بتغيير قائد عمليات ديالى ‘لاخفاقه’ في الملف الامني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب بتغيير قائد عمليات ديالى ‘لاخفاقه’ في الملف الامني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب بتغيير قائد عمليات ديالى ‘لاخفاقه’ في الملف الامني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).