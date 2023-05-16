تايوان تقر مشروع قانون لمنح الأزواج من نفس الجنس حق تبني الأطفال

2023/05/16 | 10:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر المجلس التشريعي في تايوان مشروع قانون يوم الثلاثاء يمنح الأزواج من نفس الجنس الحق في التبني المشترك لطفل لا يرتبط بأي منهما، مما يزيل إحدى العقبات الأخيرة في طريق تحقيق المساواة الكاملة في الزواج

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