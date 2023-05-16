عالم بريطاني يحذر من الذكاء الاصطناعي: البشرية مقبلة على كارثة

2023/05/16 | 11:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا قمت بتعليم الذكاء الاصطناعي لتقليد السلوك البشري، فتقوم بالفعل بتعليمه تحديد الأهداف البشرية ومتابعتها.

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