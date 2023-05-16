ألمانيا تطالب بكين بإغلاق

2023/05/16 | 11:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت ألمانيا مطالبة السلطات الصينية بإغلاق "مراكز الشرطة الخارجية غير القانونية" التي تَشتبه برلين في استخدامها من قبل بكين لمراقبة ومضايقة المغتربين الصينيين بالخارج.

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