البصرة.. اشتباك مع تاجر مخدرات ينتهي بضبط 10 كغم من الكريستال

2023/05/16 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات ،اليوم الثلاثاء، ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة، وذلك بعد اشتباكات مع تاجر مخدرات في محافظة البصرة.

وذكرت المدريرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد التأكيدات المستمرة لوزير الداخلية في تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، شرعت المديرية العامة لشؤون المخدرات بمتابعة المتاجرين بهذه السموم، حيث تمكن ابطال فريق العمل المشكل من مديريتي شؤون مخدرات الكرخ والبصرة شؤون مخدرات من ضبط 10 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بعد اشتباك مسلح مع تاجر المخدرات في محافظة البصرة ".

وأضاف البيان، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري عازم على ملاحقة تجار المخدرات وفق الخطة الأمنية التي اعدتها المديرية العامة لشؤون المخدرات بإشراف سيادته لهذا الملف" .

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