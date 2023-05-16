جمعية الصداقة الايطالية- العربية تكرّم السفيرة اليمنية في روما

2023/05/16 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نظمت جمعية الصداقة الايطالية العربية في روما ومؤسسة welcome association Italy"، لقاء حول الحضارة في اليمن بمشاركة نخبة من الفعاليات الثقافية والأدبية وعدد من الصحافيين الإيطاليين فضلا عن شخصيات دبلوماسية من السفارات العربية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إنه "تم خلال اللقاء تكريم سفيرة اليمن وعميد مجلس السفراء العرب في روما أسمهان عبد الحميد الطوقي لدورها الفاعل كدبلوماسية عربية حققت العديد من الانجازات لبلدها والبلدان العربية ".

وأضاف "كما اطلقت جمعية الصداقة على الطوقي اسم (صانعي السلام) وقام الجنرال جاني سباتسياني عضو المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة بتقديم درع يحمل شعار الصداقة لسفيرة اليمنية تكريما لها باسم امين عام الجمعية عبد القادر عميش".

وتابع "وفي كلمة ترحيبة القاها طلال خريس مسؤول العلاقات الدولية في جمعية الصداقة الإيطالية العربية باسم امينها العام فرنكو عبد القادر عميش و كارلو بالومبو نائب امين عام مؤسسة welcome association Italy اهمية هذا اللقاء للتعريف بأقدم الحضارات الانسانية ورحبا بمشاركة وتكريم سفيرة اليمن أسمهان الطوقي".

وأوضح انه "تخلل القاء عرضا تفصيليا وحول تاريخ اليمن ارض الحضارات الانسانية قدمته الكاتبة الصحفية مريام موهم".

فيما تطرقت السفيرة الطوقي إلى "التاريخ والتراث العريق لليمن"، مشيرة الى أن اليمن موطن للعديد من الحضارات ويتمتع بإرث تراثي غني فهناك أربعة مواقع يمنية مسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، 3 مواقع ثقافية هي العاصمة صنعاء ومدينة شبام في حضرموت وزبيد في الحديدة ومعالم مملكة سبأ في مأرب وموقع واحد طبيعي ارخبيل جزيرة سقطرى.

كما تحدثت السفيرة عن "الحضارات القديمة التي عرفها اليمن أبرزها مملكة سبأ الحضارية التي هي ركن من التاريخ اليمني وحكمة الملكة بلقيس التي رويت قصتها في القرآن الكريم والكتب المقدسة".

وقالت الطوقي:” نحن اليمنيات نفتخر أنه كان لدينا امرأة حاكمة لجأت الى الديموقراطية والشورى بخاصة فيما يتعلق بالقرارات المصيرية لخير المصلحة العامة".

وأشارت السفيرة الى انه بالرغم من كل التحديات، لا يزال التراث الثقافي الغني لليمن مصدر إلهام لكثيرين في جميع أنحاء العالم واكدت على اهمية التعاون لحمايته والاحتفال به.

وعن الوضع الراهن قالت: "أن اليمن عانى الكثير وان هناك جهودا حثيثة تبذل للوصول الى سلام شامل وبما يسمح بالبدء بمرحلة التعافي واعادة الاعمار".

وانهت حديثها بالتأكيد على أهمية العلاقة التاريخية والتعاون بين ايطاليا واليمن في مجالات مختلفة منها الجانب الثقافي لاسيما إعادة ترميم المواقع الاثرية والتنقيب عن الآثار فقد قامت بعثات إيطالية بعمل مشكور في هذا الخصوص.

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