بغداد.. اعتقال 3 متهمين بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

2023/05/16 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة سرقت اموال ومصوغات ذهبية من داخل الدار وسط العاصمة بغداد.

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