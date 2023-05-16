الدهلكي يطالب بتغيير قائد عمليات ديالى لاخفاقه أمنياً

2023/05/16 | 11:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بتغيير قائد عمليات ديالى “لاخفاقه” في ادارة الملف الامني والاستخباري في المحافظة.

‎وقال الدهلكي: ان “عمليات الاعتقال العشوائية التي طالت المواطنين الابرياء والتي بلغ عددهم 15 معتقلا في المناطق المحاذية لقرية البوبالي التي تعرضت خلال الايام الماضية الى مقتل ثمانية من ابنائها يدل على الفشل في ادارة الملف الامني والاستخباري في محافظة ديالى”، مبينا ان “معالجة القضايا الامنية لايتم عبر الاعتقالات العشوائية والقيام باستعراض العضلات التي وصفها بالوهمية لارضاء ذوي الضحايا وانما عن طريق الجهد الاستخباري والامني لمنع الارهاب والخارجين عن القانون بالعبث بامن ديالى والمحافظات الامنة الاخرى”.

‎واضاف، ان “غياب الخطط الامنية والجهد الاستخباري والاعتماد على الافعال غير المدروسة من قبل الجهات الامنية سيولد ردات فعل شعبية كبيرة مما يدفعنا الى مواجهة مشاكل امنية نحن في غنى عنها”.

‎وتابع الدهلكي، ان “محافظة ديالى تتعرض الى حملة ممنهجة لاثارة العنف الطائفي والمجتمعي وهذا يتطلب من القائد العام للقوات المسلحة الاشراف بشكل مباشر لتجفيف منابع الارهاب والقوى الخارجة عن القانون من جهة واختيار قائد عمليات جديد يحفظ لهذه المحافظة امنها واستقرارها”.

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