2023/05/16 | 11:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 13NOa22YlB8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر نجفية: خصوم الحنانة يعملون عبر دعم "أصحاب القضية" على منع أي تحالف سياسي للصدر مستقبلا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادر نجفية: خصوم الحنانة يعملون عبر دعم "أصحاب القضية" على منع أي تحالف سياسي للصدر مستقبلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).