2023/05/16 | 11:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات ،اليوم الثلاثاء، من ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة، وذلك بعد اشتباكات مع تاجر مخدرات في محافظة البصرة.وذكرت المدريرية في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بتاجر مخدرات في البصرة بحوزته 10 كيلوغرامات من ‘الكريستال’ المركز الخبري الوطني.

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