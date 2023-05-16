2023/05/16 | 11:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية منح رئيس مجلس إدارة هيأة الضمان الصحي صلاحية عقد القروض الداخلية والخارجية.وذكر بيان لإعلام القضاء وتلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “المحكمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية منح رئيس هيئة الضمان الصحي صلاحية عقد القروض المركز الخبري الوطني.

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