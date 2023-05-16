هل يقرر السياسي القومي اليميني المتطرف سنان أوغان مصير أردوغان بالانتخابات الرئاسية؟

2023/05/16 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى يوم الأحد، كان سنان أوغان سياسيًا تركيًا هامشيًا متطرفًا غير معروف تقريبًا خارج تركيا.لكن خلال الأسبوعين المقبلين، قد يصبح الشخصية الأكثر أهمية في السياسة التركية، ويحتمل أن يقرر المصير السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان

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