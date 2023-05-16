تحديد موعد نهائي دوري الدرجة الأولى

2023/05/16 | 11:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد المباراة النهائية لدوري الدرجة الأولى للموسم 2023/2022.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، قررت تحديدَ موعد إقامة نهائي دوري الدرجة الأولى للموسم 2023/2022 بين فريقي الميناء وأمانة بغداد في ملعبِ الشعب الدوليّ يوم الجمعة الموافق (2023/5/26)”.

وكان أمانة بغداد قد تصدر المجموعة الأولى، فيما تصدر الميناء المجموعة الثانية من المسابقة.

وتأهل الفريقان إلى الدوري الممتاز مجدداً بعد الهبوط للأولى لموسم واحد.

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