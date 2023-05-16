2023/05/16 | 11:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نظم عدد من الطلاب تظاهرات أمام وزارة التربية للمطالبة باستئناف...

ظهرت المقالة في العراق..



الطلاب الفاشلون يتظاهرون لاجبار الدولة على انجاحهم بالقوة أولاً على المسلة.

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