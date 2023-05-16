المالية النيابية: إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيمنع التهافت على القطاع العام

2023/05/16 | 11:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على أرباب العمل أن يدفعوا شهرياً حصة للضمان الاجتماعي.

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