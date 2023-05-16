الديوانية تنتفض للمطالبة بالحقوق.. محاضرون وعاطلون وموظفون يعتصمون (صور+فيديو)

2023/05/16 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

انتفض أهالي محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، بمختلف شرائحهم من محاضرين وعاطلين عن العمل وموظفين للمطالبة بحقوقهم "المشروعة".

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "موظفي مديرية تنفيذ الديوانية أعلنوا، اليوم اعتصامهم المفتوح بعد قطع حوافزهم منذ أكثر من سنة ونصف “، مبينا انهم "طالبوا الجهات المعنية بإنصافهم اسوة بموظفي باقي المؤسسات الحكومية".

فيما أشار الى أن "عددا من شرائح المجتمع بمحافظة الديوانية ومنهم العاطلون عن العمل والمحاضرون، تظاهروا اليوم، مطالبين بأنصافهم.

وتابع أن "المتظاهرين قاموا بقطع الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية والشمالية".

كما أوضح ان "عددا من محاضري تربية الديوانية قاموا بقطع الطريق الرابط بين بغداد ومحافظات الجنوب للمطالبة بتخصيص الدرجات الوظيفية، اسوة بمحاضري المحافظات الأخرى".

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