"قبيلة السعدون" تقاضي قائد شرطة البصرة بعد "تطاوله" على العشيرة بألفاظ نابية

2023/05/16 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت قبيلة السعدون العريقة، عن قيامها برفع دعوى قضائية ضد قائد شرطة البصرة اللواء قاسم العتابي.

وقال المتحدث باسم قبيلة السعدون الشيخ مؤيد السعدون لـ(بغداد اليوم) إن قائد شرطة البصرة وخلال اجتماع أمني مع الضباط اساء لقبيلة السعدون بألفاظ نابية و(خادشة) للحياء".

وأوضح أن "أحد الضباط الذين ينتمون لقبيلة السعدون رفض الإساءة خلال الاجتماع كونها اساءة لكل مواطن عراقي قبل أن تكون إساءة لقبيلة السعدون".

وأكد أن "قبيلة السعدون أقامت دعوى قضائية وسيشهد امام القضاء ضباط كانوا متواجدين بالاجتماع الأمني وأن القبيلة التجأت للقانون دون أي اساليب اخرى".

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