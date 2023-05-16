عضو بالمالية النيابية: العجز وحجم الموازنة باقيان كما هما

2023/05/16 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفاد عضو اللجنة المالية النيابية خليل غازي، بأن حجم الموازنة والعجز سيبقيان كما هما في الموازنة المالية لعام 2023. وقال غازي في تصريح لشبكة "رووداو" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "حجم الموازنة سيبقى كما هو، ولكن ستحدث بعض المناقلات بين بنود الإنفاق". وأوضح: "نحن الآن في مرحلة مناقشة بنود الموازنة، أي نصوص مواد الموازنة، وإمكانية تعديل بعضها أو إضافة بعض المواد الجديدة"، مستدركاً أن "حجم العجز في الموازنة سيبقى كما هو".

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