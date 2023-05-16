المباشرة بتأهيل وتطوير حقل حمرين وتوقعات بزيادة انتاج النفط الخام والغاز المصاحب

2023/05/16 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت مديرية هيئة حقول صلاح الدين النفطية، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بتأهيل وتطوير حقل حمرين النفطي.

وقال مدير هيئة حقول صلاح الدين النفطية عامر خليل احمد المهيري في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، بإشراف وتوجيه مباشر من قبل وزير النفط نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حيان عبد الغني، ووكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج ووكيل مدير عام شركة نفط الشمال، سيتم المباشرة بأعمال تأهيل وتطوير حقل حمرين النفطي والذي توقف بسبب سيطرة عصابات داعش الارهابية على الحقل وقيامهم بتدمير آبار النفط ومعدات وانابيب".

واضاف ان "مشروع حقل حمرين سيتم تنفيذه بالتعاون بين شركة نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية"، متوقعا "زيادة الانتاج الى 50 الف برميل يوميا من النفط الخام و45 مقمق من الغاز المصاحب".

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