اشتباك مسلح مع تاجر مخدرات ينتهي بإصابته وضبط 10 كغم

2023/05/16 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط (10) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، بعد الاشتباك مع تاجر مخدرات في محافظة البصرة.

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