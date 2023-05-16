خلال شهر نيسان الماضي اكثر من (11) مليار و(521) مليون دينار تقدمها مؤسسة يرعاها السيستاني لمستحقيها

2023/05/16 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية

عن حجم المبالغ التي قدمتها للايتام

وعائلاتهم خلال شهر نيسان الماضي والتي

تجاوزت احد عشر مليار وخمسمائة مليون

دينار عراقي.

وذكرت المؤسسة التي تحظى برعاية المرجع

ال

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