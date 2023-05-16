بعدما دمّرته

2023/05/16 | 12:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ عام 2019، يعمل خبراء ترميم فرنسيون مع خبراء عراقيين كي يعطون حياة جديدة للآثار الآشورية القديمة بمتحف الموصل الثقافي، وذلك بعد مرور أكثر من 8 أعوام على تدمير مقاتلي "داعش" أو إتلاف القطع الأثرية التي لا تقدّر بثمن.

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