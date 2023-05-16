مع اقتراب الموعد المحدد.. الدولار يتأثر بمخاوف تخلف أميركا عن سداد ديونها

2023/05/16 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمر الضغط على الدولار، اليوم الثلاثاء، تحت وطأة خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، في ظل مؤشرات قليلة على انفراجه في الخلاف بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول رفع سقف الدين.

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