2023/05/16 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن تعديل ضوابط التقديم لإختبارات التسريع للعام الدراسي الحالي المركز الخبري الوطني.

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